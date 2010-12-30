Приватно для Костин Алексей

1) сайт разработан на очень простую и маленькую CMS http://nanocms.name 2) нужно менять структуру продуктов и контента на сайте всего около 100 единиц из которых около 50 являются внешние ссылки на другие сайты 3) весь остальной контент ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить ряд моментов на сайте, Joomla.
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