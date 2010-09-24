Парсер спутниковых снимков

Нужна Ваша помощь! Нужно сделать чтоб сайт ecochic.com.ua работал нормально. Работает на virtuemart Там категории не открываются, картинки не подгружаются…. Проблема в том, что сначала был один домен, тот который дал хостер после хостер его сменил, и сайт ...