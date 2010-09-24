Парсер спутниковых снимков

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка173 просмотра
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Работа не сложная.

Необходимо сделать такой-же: www.primpogoda.ru/now/sat... парсер, который показывает циклон в режиме Online

писать в icq #588848338

13 лет назад
VitMen
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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