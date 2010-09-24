Парсер спутниковых снимков

Нужен конвертер покерных рук. Подробнее. Пользователь вставляет в поле ввода конвертера скопированную из своей истории покерную руку(или несколько рук).На выходе должна получиться преобразованная рука:в флеш-риплеер,в код для вставки на сайты и форумы. Должна быть реализована также и возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа не сложная.
Необходимо сделать такой-же: www.primpogoda.ru/now/sat... парсер, который показывает циклон в режиме Online
писать в icq #588848338
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