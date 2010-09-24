Сменить домен на сайте

Clickdosug.com/ статистика по пользователям, просмотр источников трафика (поле переходов) сделать так чтобы показывался регион , ип , прокси, реферерер, и интервалы между переходами ! Ну и другую х подключить и настроить регионы на сайте maxmind.com/app/country
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Нужна Ваша помощь!
Нужно сделать чтоб сайт ecochic.com.ua работал нормально.
Работает на virtuemart
Там категории не открываются, картинки не подгружаются….
Проблема в том, что сначала был один домен, тот который дал хостер после хостер его сменил, и сайт перестал корректно работать…
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