Требуется доработка сайта на joomla

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки203 просмотра
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Требуется доработка сайта на джумла.

Имеется доменное имя,хостинг,сверстанный дизайн,Требуется внести доработки в joomla/

Можно использовать какие то плагины или что то перерадотать,но по факту должен получится результат с разбивкой

пользователей на группы.

Более подробно с кандидатами,покажу пример того что должно быть и опишу нюансы.

Оплата поэтапная.

Joomla
13 лет назад
magentos
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AdmbVlad
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$180
6 дней