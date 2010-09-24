Требуется доработка сайта на joomla

Требуется доработка сайта на джумла.

Имеется доменное имя,хостинг,сверстанный дизайн,Требуется внести доработки в joomla/

Можно использовать какие то плагины или что то перерадотать,но по факту должен получится результат с разбивкой

пользователей на группы.

Более подробно с кандидатами,покажу пример того что должно быть и опишу нюансы.

Оплата поэтапная.