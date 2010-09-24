Kонсультация по технологиям OpenID/OAuth

Веб-программированиеЗакрытнет заявок82 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима консультация по выше технологиям авторизации:

- OpenID

- OAuth

- FacebookID

- и т.д.

13 лет назад
Alladdin33
Tarshis Alex 
46 летГермания
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка плагина партнер. программы для Joomla

    $25

    Нужно разработать плагин партнерской программы для Joomla 1.5. Срок до 3 дн, цена 777руб, моя аська 321-443-136 Функции плагина: -при регистрации пользователь получает свою реф.ссылку; -идет отслеживание посетителей, т.е. по какой рефер. ссылке пришел ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настройка шаблона фотогалереи на flash

    $50

    Есть официально купленный американский шаблон flash-фотогалереи (файлы в формате fla, html и xml + шрифты). Есть фирменный стиль моей студии - логотип, фирменные цвета. Нужно переработать шаблон - изменить его цвета, вставить логотип и изменить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интерактивный график jQuery Chart

    Сделать или доделать график. На рисунке нужный график, уже готовый, только он неправильно работает в ИЕ и оранжевый график нужен столбиками а не линией. Что уже сделано: привязка к данным и сортировка. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - оранжевый график СТОЛБИКОВЫЙ

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ubercart Drupal настройка складов или модуль

    Необходимо сделать или с нуля и доработать модуль для Drupal по учету движения товара Несколько складов сделано, необходимо СКЛАДЫ * Поставщики * Cклады компании (с гибким контролем остатков), * Подсклады (информационные дистрибьюторские центры с четким контролем остатков). ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль на Drupal

    Необходимо сделать или с нуля и доработать модуль для Drupal Расчет распределения вознаграждения агентам от продаж инет магазина (уберкарт) амгазин стоит. - комиссия распределяется по MLM системе - статус агента наверно по таксономии + отчеты 3-4 штуки (просто ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подогнать шаблон под версию dle 9.0

    Шаблон сайта разработан для версии 8.5 многое на сайте не работает необходимо подогнать шаблон под 9.0 также внести изменения в шаблон нужен профессиональный верстальщик. Нужен специалист по устранение проблемы с рейтингом: Fatal error: require_once(): Failed opening required ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задача для знающих jQuery.datatables

    http://loveits.ru/index.php?cPath=26 - каталог формируеться скриптом jQuery.datatables 1. Необходимо сделать пагинацию вверху, такую же как снизу, с указанием кол-ва записей. 2. Отсортировать товары по весу, для примера http://zoodom.kiev.ua/productgroup/?id=2198 или http://www.zooapteka.kiev.ua/. Т.е. товары с одинаковым названием группируються и выводяться ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад