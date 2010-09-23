Задача для знающих jQuery.datatables

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http://loveits.ru/index.php?cPath=26 - каталог формируеться скриптом jQuery.datatables

1. Необходимо сделать пагинацию вверху, такую же как снизу, с указанием кол-ва записей.

2. Отсортировать товары по весу, для примера http://zoodom.kiev.ua/productgroup/?id=2198 или http://www.zooapteka.kiev.ua/. Т.е. товары с одинаковым названием группируються и выводяться в одной строке так:

Вес1 Цена1 Купить

Картинка Названвание Вес2 Цена2 Купить

Вес3 Цена3 Купить

jQuery
13 лет назад
gashik100
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад