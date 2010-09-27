Добавить ссылки в шапку форума

Веб-программированиеЗавершен3 заявки217 просмотров
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Есть форум: http://igrakrokodil.ru/forum/index.php

нужно добавить в шапку сайта блок с ссылками, чтобы было так: http://img299.imageshack.us/img299/5889/linksk.jpg

Нужно сделать быстро.

13 лет назад
work4time
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vedmakaa
Роби 
37 летСША
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$5
1 день
Нужно было быстро внести изменения на форум, работа была быстро и качественно выполнена. Спасибо!
Отличный заказчик. Работать было легко и приятно.
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