Собственно есть сайт http://rubashka-na-zakaz.ru/mens/ru/design.php конструктор рубашек. На чем он написан? Видно что не флеш.

Кто может повторить именно "конструктор рубашек" и на чем? Прошу внимательно смотреть, что сделано на сайте, и про смену тканей, и про возврат назад, и т.п.