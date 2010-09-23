Движок поисковика

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Требуется написать скрипт с помощью Яндекс xml. Поиск в интернете, по картинкам и по видео. Помощь в вставке в сайт.

13 лет назад
kochdv
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад