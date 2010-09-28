Моды для интернет-магазина на VamShop

Нужно переделать ставки, сейчас они с 1 до 81 а надо от 0.02 до 500 (0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.10 / 0.20 / 0.40 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 2.00 / ...
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Здравствуйте!
Требуются две небольшие корректировки интернет-магазина на базе VamShop.
1)
Хочу в категориях товаров + на карточках товаров возле каждого товара вывести дату его последнего редактирования (взять данные из поля "products_last_modified" таблицы "products" БД ). Тоесть Нужно добавлять метку в /includes/classes/product.php в метод buildDataArray. А затем вставлять эту метку в шаблон категории /templates/шаблон/module/product_listing/product_listing_list.html + в шаблон карточки товара /templates/шаблон/module/product_info/product_info_v1.html
Вносить изменения на фтп буду сам, от вас инструкция где что менять.
2)
Магазин регулярно обновляется (импортируется) из таблицы ексель через программу EMS SQL Manager по полям "артикул" (products_model), "количество", "цена", "статус", иногда вручную из админки некоторые товары обновляются и по другим полям.
От вас необходима доработка, чтобы после любого обновления (как ручного так и импорта) для товаров, у которых любое поле БД изменилось (именно изменилось а не просто обновилось) - чтобы для таких товаров менялась дата на текущую в поле "products_last_modified" таблицы "products" БД
Прошу указывать стоимость отдельно для каждого из двух заданий + способ решения второго задания, ну и сроки естественно.
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