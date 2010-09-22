Сайт аукцион (изменение готового скрипта)

Нужно переделать ставки, сейчас они с 1 до 81 а надо от 0.02 до 500 (0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.10 / 0.20 / 0.40 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 2.00 / ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
Здравствуйте,
Нужно Скачать готовый скрипт Penny Auction Script.
Установить его, настроить, и сделать красивый диз.
Вот как он будет выглядеть(примеры):
Жду ваши предложения.
Спасибо.
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