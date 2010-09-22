Помочь с примером использования PHP / Perl

Здравствуйте. Требуется внести изменения в сайт: http://www.imedia.name/ Вконтакте не блокирует большое кол-во учетных записей с одного IP, по-этому нужна доработка сайта. На другом домене с другим IP будет размещаться скрипт через который будет подключаться сайт к вконтакте. Изменения для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой пример, который бы брал параметры из командной строки, потом обращался по URL c использованием этих параметров, и обрабытывал статуст ответа.
Сделать на PHP + Perl (отдельно два примера, один на PHP, другой на Perl). Оставляйте заявку с ценой. Сделать надо бы сразу (сейчас). Если сможете что-то одно - укажите в заявке плиз. Спасибо!
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