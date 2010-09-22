Помочь с примером использования PHP / Perl

Нужен простой пример, который бы брал параметры из командной строки, потом обращался по URL c использованием этих параметров, и обрабытывал статуст ответа.

Сделать на PHP + Perl (отдельно два примера, один на PHP, другой на Perl). Оставляйте заявку с ценой. Сделать надо бы сразу (сейчас). Если сможете что-то одно - укажите в заявке плиз. Спасибо!