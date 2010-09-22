Сделать функцию добавления картинки в новости

CMS Danneo. В ней есть модуль новостей. Нужно хороший файл обработчик картинки.

Принцип такой:

В форме новостей будет кнопка для обзора картинки на ПК. При сохранении новости, картинка уменьшается пропорционально до 150px по ширине, переименовывается, например, такое имя: "22-09-10-id" и сохраняется в нужной папке /год/месяц/дата/id новости/thumb/22-09-10-id.jpg, далее большая картинка сохраняется в папку /год/месяц/дата/id новости/22-09-10-id.jpg. В базу, в таблицу в два поля (уменьшенная копия и большая) сохраняется путь.

При редактировании выводится поле, где видно путь картинки. Есть чекбокс для удаления. Если нужно заменить, то указать новую картинку. При сохранении старые обе удалятся и сделаются новые.

Сам код в CMS могу объяснить, если что... тут в основном знания программиста нужны, а не профи по Danneo.

Нужна проверка на безопасность. При удалении новости, картинки тоже с сервера удаляются.

Примерно так нужно.