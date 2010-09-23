Форма поиска с условиями

Возможно сайт на движке дле был сломан или испорчен вирусом, часть файлов которые весили примрно 500 кб, стали веситьь несколько байтов, на сайте это выглядит так: doins.thm [ b] кто встречался с похожей ...
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Есть набор данных:
ID number
66565 50:12:1030110:0007
66566 50:12:1030110:0009
66567 50:12:1030110:0010
66569 50:12:1030110:0011
66570 50:12:1030110:0012
66571 50:12:1030110:0015
66572 50:12:2030110:0016
66575 50:12:2030110:0018
66576 50:12:2030110:0019
66578 50:12:2030110:0020
66579 50:12:2030110:0021
66580 50:12:3030110:0022
66582 50:12:3030110:0023
66583 50:12:3030110:0024
66584 50:12:3030110:0025
66585 50:12:3030110:0026
66586 50:12:3030110:0027
66587 50:12:0030110:0028
66588 50:12:0030110:0029
66600 50:12:0030110:0030
66612 50:12:0030110:0031
66601 50:12:0030110:0032
66602 50:12:0030110:0033
66603 50:12:0030110:0034
66604 50:12:0030110:0035
66606 50:12:0030110:0036
66608 50:12:0030110:0037
66609 50:12:0030110:0038
66627 50:12:0030110:0039
66622 50:12:0030110:0040
66621 50:12:0030110:0041
66620 50:12:0030110:0042
66619 50:12:0030110:0043
66614 50:12:0030110:0044
66598 50:12:0030110:0045
66593 50:12:0030110:0046
66564 50:12:0030110:0047
66559 50:12:0030110:0048
66558 50:12:0030110:1149
66556 50:12:0030110:0050
66554 50:12:0030110:0051
66553 50:12:0030110:0052
66550 50:12:0030110:0053
66549 50:12:0030110:0054
66546 50:12:0030110:0055
66544 50:12:0030110:0156
66543 50:12:0030110:0157
66540 50:12:0030110:0158
66539 50:12:0030110:0159
66537 50:12:0030110:0160
67449 50:12:0030110:0161
66536 50:12:0030110:0163
Цель: выполнять поиск по колонке number.
1) Необходимо это все загнать в базу mysql.
2) Сделать форму поиска с 1 строкой ввода данных и 1 кнопкой(Найти)
3) В форму поиска можно вводить только цифры и двоеточие, пробелы не допускаются.
4) Когда вводим для поиска 501200301100063, то двоеточия должны подставляться автоматически.
В каких местах - смотрим наши исходные данные.
5) Когда набираем номер не полностью, то считаем что остальные цифры могут быть любыми и выводим все значения из базы.
Допустим набираем: 50:12:203
В результате получаем 5 значений.
6) В конце любого номера "50:12:0030110:0063" есть 4 цифры. Часть из них сначала может быть равна нулям. Как в примере. Важно что в строку поиска человек может ввести: "50:12:0030110:63" и в ответ ему необходимо выдать номер: "50:12:0030110:0063" Т.е. доставить до 4 цифр 2 нуля и дальше произвести поиск по базе.
Также, как можете видеть по данным, доставить иногда необходимо 3 нуля или 1 ноль.
PHP & MySQL
Срок 1 день.
Победитель будет определен вечером, 22-го сентября. Задача не слишком сложная. Поэтому победит самая маленькая цена. Отзыв гарантирую.
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