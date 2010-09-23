Форма поиска с условиями

Есть набор данных:

ID number

66565 50:12:1030110:0007

66566 50:12:1030110:0009

66567 50:12:1030110:0010

66569 50:12:1030110:0011

66570 50:12:1030110:0012

66571 50:12:1030110:0015

66572 50:12:2030110:0016

66575 50:12:2030110:0018

66576 50:12:2030110:0019

66578 50:12:2030110:0020

66579 50:12:2030110:0021

66580 50:12:3030110:0022

66582 50:12:3030110:0023

66583 50:12:3030110:0024

66584 50:12:3030110:0025

66585 50:12:3030110:0026

66586 50:12:3030110:0027

66587 50:12:0030110:0028

66588 50:12:0030110:0029

66600 50:12:0030110:0030

66612 50:12:0030110:0031

66601 50:12:0030110:0032

66602 50:12:0030110:0033

66603 50:12:0030110:0034

66604 50:12:0030110:0035

66606 50:12:0030110:0036

66608 50:12:0030110:0037

66609 50:12:0030110:0038

66627 50:12:0030110:0039

66622 50:12:0030110:0040

66621 50:12:0030110:0041

66620 50:12:0030110:0042

66619 50:12:0030110:0043

66614 50:12:0030110:0044

66598 50:12:0030110:0045

66593 50:12:0030110:0046

66564 50:12:0030110:0047

66559 50:12:0030110:0048

66558 50:12:0030110:1149

66556 50:12:0030110:0050

66554 50:12:0030110:0051

66553 50:12:0030110:0052

66550 50:12:0030110:0053

66549 50:12:0030110:0054

66546 50:12:0030110:0055

66544 50:12:0030110:0156

66543 50:12:0030110:0157

66540 50:12:0030110:0158

66539 50:12:0030110:0159

66537 50:12:0030110:0160

67449 50:12:0030110:0161

66536 50:12:0030110:0163

Цель: выполнять поиск по колонке number.

1) Необходимо это все загнать в базу mysql.

2) Сделать форму поиска с 1 строкой ввода данных и 1 кнопкой(Найти)

3) В форму поиска можно вводить только цифры и двоеточие, пробелы не допускаются.

4) Когда вводим для поиска 501200301100063, то двоеточия должны подставляться автоматически.

В каких местах - смотрим наши исходные данные.

5) Когда набираем номер не полностью, то считаем что остальные цифры могут быть любыми и выводим все значения из базы.

Допустим набираем: 50:12:203

В результате получаем 5 значений.

6) В конце любого номера "50:12:0030110:0063" есть 4 цифры. Часть из них сначала может быть равна нулям. Как в примере. Важно что в строку поиска человек может ввести: "50:12:0030110:63" и в ответ ему необходимо выдать номер: "50:12:0030110:0063" Т.е. доставить до 4 цифр 2 нуля и дальше произвести поиск по базе.

Также, как можете видеть по данным, доставить иногда необходимо 3 нуля или 1 ноль.

PHP & MySQL

Срок 1 день.

Победитель будет определен вечером, 22-го сентября. Задача не слишком сложная. Поэтому победит самая маленькая цена. Отзыв гарантирую.