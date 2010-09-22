Перенос проекта на любой движок + другие задания

Требуется написать модуль объявлений, который будет разделен на 2 раздела: - предложения команд - предложения игроков (смотреть картинку №1) Картинка от предложения слева в левом столбце - статичная, в правом - там где разные цвета - меняются от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести сайт с 1 движка на любой вам удобный, либо же самопис.
Всё задание в прикреплении, расчитываю на долгое сотрудничество т.к. по этому проекту дел немало, но и плачу хорошо :)
Аська для связи - 571-02-05
Писать только на неё.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо сделать возможность отложенной публикации постов в LS по крону.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно написать калькулятор для подсчета стоимости окон. Во вложении показано и написано что необходимо. Оплата до 1500 рублей.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
НЕобходимо разработать функционал для сайта, построенного на Drupal 6. Основное требование - нельзя изменять ядро и доустановленные модули. При необходимости можно разработать свой модуль. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО ПЯТНИЦЫ!!! Суть задания: Кнопка в редакторе CKEditor, при нажатии которой открывается ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $60
Провести работу по установке базы справочника аэропортов на сайте с движком DLE 9 ( www.fly.kiev.ua ) . БД на сайте должна быть в виде справочника для посетителей, которые хотят найти описание аэропорта, контакты, код аэропорта, посмотреть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Описание в приложении.Срок:сегодня.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший специалист по Joomla Нужно отсортировать фотографии в галерее и поработать с базой. Фотографии вылазят не те что нужно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать шаблон интернет магазина парфюмерии oscommerce 2.2. Дизайн картинки во вложении. Так же надо его почистить и удалить лишние файлы, картинки не нужные и т.д (вобщем чтоб место на хостинге почистить). И почистить в плане ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужна работа над готовым дизайном интернет-магазина. Т.е. верстка, программная часть.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть готовый шаблон интернет-магазина zen cart http://osc.template-help.com/zencart_25726/index.php на английском языке. Что нужно: установить русификацию приложения, установить систему управления (рассматриваются предложения по системе управления), консультация по хостингу, возможность данного шаблона интегрировать в выбранную систему управления, небольшое редактирование, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад