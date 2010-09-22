Перенос проекта на любой движок + другие задания

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перенести сайт с 1 движка на любой вам удобный, либо же самопис.

Всё задание в прикреплении, расчитываю на долгое сотрудничество т.к. по этому проекту дел немало, но и плачу хорошо :)

Аська для связи - 571-02-05

Писать только на неё.

13 лет назад
glebden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад