Приватный проект для zoloto_irz

$500
Веб-программированиеЗавершен3 заявки159 просмотров
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Нужна работа над готовым дизайном интернет-магазина. Т.е. верстка, программная часть.

13 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
blazewebart
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$500
10 дней
Константин отлично сработал проект. Все правки вносились оперативно и в полном объеме. Константин шел на встречу и работал в удобное для меня время (что очень ценно). Планирую продолжить с ним сотрудничество и рекомендую.
Доволен сотрудничеством с Анной. Приятный в общении человек грамотный заказчик, рекомендую всем как надежного партнера. Надеюсь и в дальнейшем работать с Анной.
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