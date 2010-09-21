Модуль для Joomla 1.5 покупка/продажа WebMoney.

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Нужен модуль для Joomla 1.5 по продаже, покупке Пример можно посмотреть на сайте "w m z . l v"

Модуль должен быть аналогичный тому что на сайте, такой же расчёт суммы "на лету" выезжает доп. панель для ввода данных пользователя и т.д. После подтверждения заказа администратору отсылается майл со всеми данными заказа и всё.

Joomla
13 лет назад
badmaiden
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад