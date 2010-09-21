Оптимизировать запрос в virtuemart

Нужен скрипт на хост (для крона) или программа под винду, которая будет заходить и удалять все входящие сообщения социальной сети вконтакте (одного юзера), сообщений может быть очень много. И так же все отправленные сообщения (тоже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оптимизировать большой запрос в файле shop_browse_queries.php. Нужно чтобы не создавалась нагрузка на сервер большая.
80 000 товаров, 500 человек в сутки - сервер ложится.
Нужно сделать запрос как можно быстрее, возможно разбить на несколько простых запросов.
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