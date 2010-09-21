Оптимизировать запрос в virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Необходимо оптимизировать большой запрос в файле shop_browse_queries.php. Нужно чтобы не создавалась нагрузка на сервер большая.

80 000 товаров, 500 человек в сутки - сервер ложится.

Нужно сделать запрос как можно быстрее, возможно разбить на несколько простых запросов.

Virtuemart
13 лет назад
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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