Доработка сайта РосУкрЭкспресс

Задача такая: Нужен небольшой скриптик, с помощью которого можно приглашать народ в определенную группу в соц сети "вконтакте". Запрос без каких-либо фильтров выглядит так: http://vk.com/gsearch.php?section=people&ginv=1402289 где 1402289 - id группы Каждая кнопка "Выслать приглашение" содержит ссылку http://vk.com/gsearch.php?section=people&ginv=1402289#invite Для того, что бы ...