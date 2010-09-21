Доработка сайта РосУкрЭкспресс

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт компании перевозчика грузов из Украины в Россию. На данный момент имеем следующее: http://www.ruex.org.ua/

Хотим форум, систему отслеживания накладных, калькулятор тарифа и раздел "отзывы"

13 лет назад
RosUkrExpress
Игорь Сопик 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Парсер wbxml на php

    $50

    Нужна расшифровка / преобразование бинарных данных wbxml версии 2 в xml формат или разложить в хэш если уже есть готовый скрипт на php. первому нашедшему 300р. хотя я поискал не нашел в аттаче пример данных wbxml уже сделан ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вставить скрипт комментариев на сайт

    $10

    Задача: Вставить скрипт комментариев "CommentIt" в уже готовый скрипт каталога статей valex.net.ru/script_statej.html и в месте где я планируете размещать комментарии нужно сделаете запись {$ххххх} (чтобы я мог поставить в любое место страницы) Оплата: работы там на 300 рублей Яндекс.Деньги

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кросспостинг объявлений

    Суть в том, что нужна автоматическая публикация объявлений об автомобилях. На основе новости в DLE. на Drom.ru и еще 2 подобных сайта 1. Взять обычный DLE 8.5 2. Создать необходимые дополнительные поля 2.1. Возможно модифицировать форму добавления ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать карту сайта XML

    Необходимо сделать карту сайта в формате XML для портала из ~ 30000 страниц. Изначально в карту должны быть добавлены все урл сайта, а дальше все новые страницы должны автоматически в нее добавляться.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт приглашения в группу "Вконтакте"

    Задача такая: Нужен небольшой скриптик, с помощью которого можно приглашать народ в определенную группу в соц сети "вконтакте". Запрос без каких-либо фильтров выглядит так: http://vk.com/gsearch.php?section=people&amp;ginv=1402289 где 1402289 - id группы Каждая кнопка "Выслать приглашение" содержит ссылку http://vk.com/gsearch.php?section=people&amp;ginv=1402289#invite Для того, что бы ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование шаблона Wordpress

    Нужно отредактировать шаблон Wordpress RedCarpet - http://deluxethemes.com/redcarpet В шаблон видео-поста http://deluxethemes.com/redcarpet/kim-kardashian-getting-velashape/ нужно добавить функцию добавления внизу черного фона текста, как в обычном посте, при сохранении оригинального дизайна видео-поста. В шаблон фото-поста - http://deluxethemes.com/redcarpet/taylor-swift-in-star-sightings/ нужно добавить ту ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад