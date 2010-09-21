Доработка сайта РосУкрЭкспресс

Нужна расшифровка / преобразование бинарных данных wbxml версии 2 в xml формат или разложить в хэш если уже есть готовый скрипт на php. первому нашедшему 300р. хотя я поискал не нашел в аттаче пример данных wbxml уже сделан ...
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Сайт компании перевозчика грузов из Украины в Россию. На данный момент имеем следующее: http://www.ruex.org.ua/
Хотим форум, систему отслеживания накладных, калькулятор тарифа и раздел "отзывы"
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