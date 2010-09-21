Скрипт приглашения в группу "Вконтакте"

Задача такая:

Нужен небольшой скриптик, с помощью которого можно приглашать народ в определенную группу в соц сети "вконтакте".

Запрос без каких-либо фильтров выглядит так:

http://vk.com/gsearch.php?section=people&ginv=1402289

где 1402289 - id группы

Каждая кнопка "Выслать приглашение" содержит ссылку http://vk.com/gsearch.php?section=people&ginv=1402289#invite

Для того, что бы приглашать посторонних людей, аккаунт должен быть админом той группы, в которую он приглашает.

Для тестов могу дать бота.

Было бы замечательно, что бы этот скрипт имел какой-то интерфейс более менее дружелюбный.

Время выполнения не критично.