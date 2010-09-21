Автозапчасти

Интернет магазин автозапчастей

http://azauto.com.ua/ - сайт который нужно модернизировать

Есть готовая база с картинками ТекДок недостающие запчасти при запросе пользователя брать с сайта http://partmaster.com.ua/ или http://exist.ru/ (далее каталог)

На сайте будет использоваться каталог нам нужно осуществить привязку прайсов заказчика к каталогу запчастей (по уникальному номеру запчасти)

Пример: http://partmaster.com.ua/?action=catalog_show&cat=mitsubishi&t_id=41314&id_pic=81956

Берем тут любой код запчасти и вводим в поиск на http://azauto.com.ua/

Получаем одну и туже запчасть.

Прайс в формате txt, есть программа которая автоматом каждых 15 минут загружает эти прайсы на сервер. У меня есть несколько прайсов: 1 – запчасти которые есть на складе, 2 – запчасти которые есть на складе в Германии. Поиск запчастей должен осуществляться по обеим прайсам и выводится на сайте.

Нужно установить старую базу пользователей чтобы они могли полноценно пользоваться сайтом без повторной регистрации.

Возможности зарегистрированных пользователей

Счета и заказы

Мониторинг состояния заказа, распечатать счет или квитанцию для оплаты

Корзина

Содержимое вашей виртуальной корзины

Состояние счета

Состояние вашего наличного и безналичного счета

Оповещения

E-mail оповещения об изменениях состояния позиций вашего заказа

Настройки

Cпособ оплаты и доставки, контактная информация, офис регистрации

Отчеты

Оформление заявки на формирование отчета в формате Excel

Запросы по VIN

Запрос стоимости автозапчастей по параметрам автомобиля

Помощь

Справочная информация по всем разделам сайта

Далее нужны основные функции Интернет мазазина

дизайн есть (PSD в слоях)

буду выбирать по цене

дальнейшее сотрудничество гарантирую