Автозапчасти

Нужно доработать компоненту CB (JOOMLA) добавить вкладку с Видео-файлам на стр. пользователя http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-open-video.jpg http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-user-page.jpg ВЕРСИЯ JOOMLA 1.0 ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В АСЬКУ 423-117-008
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин автозапчастей
http://azauto.com.ua/ - сайт который нужно модернизировать
Есть готовая база с картинками ТекДок недостающие запчасти при запросе пользователя брать с сайта http://partmaster.com.ua/ или http://exist.ru/ (далее каталог)
На сайте будет использоваться каталог нам нужно осуществить привязку прайсов заказчика к каталогу запчастей (по уникальному номеру запчасти)
Пример: http://partmaster.com.ua/?action=catalog_show&cat=mitsubishi&t_id=41314&id_pic=81956
Берем тут любой код запчасти и вводим в поиск на http://azauto.com.ua/
Получаем одну и туже запчасть.
Прайс в формате txt, есть программа которая автоматом каждых 15 минут загружает эти прайсы на сервер. У меня есть несколько прайсов: 1 – запчасти которые есть на складе, 2 – запчасти которые есть на складе в Германии. Поиск запчастей должен осуществляться по обеим прайсам и выводится на сайте.
Нужно установить старую базу пользователей чтобы они могли полноценно пользоваться сайтом без повторной регистрации.
Возможности зарегистрированных пользователей
Счета и заказы
Мониторинг состояния заказа, распечатать счет или квитанцию для оплаты
Корзина
Содержимое вашей виртуальной корзины
Состояние счета
Состояние вашего наличного и безналичного счета
Оповещения
E-mail оповещения об изменениях состояния позиций вашего заказа
Настройки
Cпособ оплаты и доставки, контактная информация, офис регистрации
Отчеты
Оформление заявки на формирование отчета в формате Excel
Запросы по VIN
Запрос стоимости автозапчастей по параметрам автомобиля
Помощь
Справочная информация по всем разделам сайта
Далее нужны основные функции Интернет мазазина
дизайн есть (PSD в слоях)
буду выбирать по цене
дальнейшее сотрудничество гарантирую
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