Доработка сайта на движке esitesbuilder.com

Веб-программированиеЗакрытнет заявок88 просмотров
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Нужен исполнитель, знающий движок

http://www.esitesbuilder.com/ - интернет магазин

для доработки, правки дизайна и другой мелочёвки.

Главный критерий для работника - это оперативность, и нетеряемость.

Оплата сдельная. Способ оплаты на выбор исполнителя.

Доп. требования:

1. Проживание на территории Украины.

2. Возможность нахождения в сети в рабочее время дня.

P.S.

от http://www.xt-labs.com/

Такие интернет-магазины как Алло, Технотрейд и т.д.

13 лет назад
gennadiyslon
Геннадий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва