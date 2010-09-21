Разработка партнерской программы.

Необходимо разработать скрипт партнерской программы, аналогичный сайту vsemayki.ru для вебмастеров.

Скрипт должен содержать:

1. админку для партнера, в которой есть статистика переходов на его сайт, статистика продаж, начисления и т.д.(все стандартно).

2. админку для администратора партнерки. функции тоже стандартные: начисление выплат, статистика по партнерам и т.д.

3. САМОЕ ГЛАВНОЕ. необходим скрипт магазина для партнеров. товарные позиции для него берутся из файла экспорта в формате xml(партнер скачивает его из своей админки). Возможность менять дизайн витрины. При оформлении заказа на сайте партнера заказ отправляется к администратору партнерки с указанием от какого партнера пришел заказ (все данные заказа видно в админке администратора - пункт 2).

Описание краткое, в общих чертах. Подробное ТЗ высылается предпалагаемому исполнителю, которого мы выбирем.

От вас ПОРТФОЛИО, СРОКИ и СТОИМОСТЬ.

Если все хорошо сделаете, в дальнейшем будем сотрудничать с вами по модернизации партнерки на постоянной основе.