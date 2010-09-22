Пополнение счёта через WebMoney

Здравствуйте. Требуется установка ЧПУ на форум на Vbulletin. Форум установлен в раздел вида http://url.ru/forum/ Ссылки должны быть вида http://url.ru/forum/nazvanie-sranici.html Знаю, что есть специальные готовые модули для этого, но нет времени с ними разбираться. Так же одно уточнение, ...