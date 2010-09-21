Доделать форму или сделать новую

Есть форма в chronoforms необходимо сделать следующее:

1. Добавить в стандартную проверку подгружаемого файла проверку его разрешения и цветности

2. Сделать так, чтобы обязательность ввода данных в часть полей зависила от значения других полей.

форма здесь: http://goamerica.md

Как вариант можно сделать новую форму, но обязательно она должна быть трехязычной и и быть прикрученной к Joomla

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