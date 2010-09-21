Доделать форму или сделать новую

Веб-программированиеЗавершен1 заявка142 просмотра
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Есть форма в chronoforms необходимо сделать следующее:

1. Добавить в стандартную проверку подгружаемого файла проверку его разрешения и цветности

2. Сделать так, чтобы обязательность ввода данных в часть полей зависила от значения других полей.

форма здесь: http://goamerica.md

Как вариант можно сделать новую форму, но обязательно она должна быть трехязычной и и быть прикрученной к Joomla

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13 лет назад
Honey_
41 годМолдова
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
classic
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов(-9)
13 лет назад
$30
1 день
Задание выполнено быстро и качественно - до этого с заданием не справилось 2 исполнителя. Всегда на связи. Оставил приятное впечатление. Надеемся на длительное плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.
Заказчик четко поставил задачу и своевременно оплатил работу. Рекомендую всем.
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