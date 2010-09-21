Доделать форму или сделать новую

Нужно доделать проект, который сделан на джустина. Часть задания уже сделана и есть список что уже сделано и описание как система сделана, которое написал программист который делал эту систему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форма в chronoforms необходимо сделать следующее:
1. Добавить в стандартную проверку подгружаемого файла проверку его разрешения и цветности
2. Сделать так, чтобы обязательность ввода данных в часть полей зависила от значения других полей.
форма здесь: http://goamerica.md
Как вариант можно сделать новую форму, но обязательно она должна быть трехязычной и и быть прикрученной к Joomla
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