Требуется верстка, установка, настройка и тд.

Нужно добавить и отрегулировать функционал сайта на Битрикс. Подробности письмом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый, требуется исполнитель. Есть макет в PSD, нужно сверстать, натянуть на смс, установка, настройка и тд
Смс прошу предлагать вам, так как не знаю какой лучше подойдет для этой задачи.
Задача: основной сайт не чего сверх естественного, но есть одна задача. Должна быть функция, каждый зарег. пользователь может создать свой дневник-страничку (site.ru/masha) Она должна примерно выглядеть как это http://twitter.com/Max1mus_KS или http://www.liveinternet.ru/community/eau_de_parfum/post64204479/ - тобиш фон можно выбирать или загружать свой, на верху или с боку аватор(он к стати тоже должен выбираться или загружаться из имеющихся) по середине список статей с нотацией, при клике можно прочитать всю.
Пользователи могут добавлять друг друга в друзья, подписываться на новые темы, новые сообщения. Могут комментировать статьи других. Есть возможность добавлять фото(фотогалерею) В общем достаточно гибкая должна быть смс.
Требования к смс: простота в обращении для админа, легкость добавления новых статей на сайт и простота для пользователей. Капча для регистрации, подтверждения регистрации через мыло. Жду ваших предложений.
Макет
http://s40.radikal.ru/i089/1009/44/90b17be073b6.jpg
Вид дневника, пример:
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