Требуется верстка, установка, настройка и тд.

Добрый, требуется исполнитель. Есть макет в PSD, нужно сверстать, натянуть на смс, установка, настройка и тд

Смс прошу предлагать вам, так как не знаю какой лучше подойдет для этой задачи.

Задача: основной сайт не чего сверх естественного, но есть одна задача. Должна быть функция, каждый зарег. пользователь может создать свой дневник-страничку (site.ru/masha) Она должна примерно выглядеть как это http://twitter.com/Max1mus_KS или http://www.liveinternet.ru/community/eau_de_parfum/post64204479/ - тобиш фон можно выбирать или загружать свой, на верху или с боку аватор(он к стати тоже должен выбираться или загружаться из имеющихся) по середине список статей с нотацией, при клике можно прочитать всю.

Пользователи могут добавлять друг друга в друзья, подписываться на новые темы, новые сообщения. Могут комментировать статьи других. Есть возможность добавлять фото(фотогалерею) В общем достаточно гибкая должна быть смс.

Требования к смс: простота в обращении для админа, легкость добавления новых статей на сайт и простота для пользователей. Капча для регистрации, подтверждения регистрации через мыло. Жду ваших предложений.

Макет

http://s40.radikal.ru/i089/1009/44/90b17be073b6.jpg

Вид дневника, пример:

http://s001.radikal.ru/i195/1009/70/6af9aaeab586.jpg