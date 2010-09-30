Необходимо создать интерактивную карту на Flash

При наведении на одну из красных точек должна выскакивать всплывающая подсказка с маленькой картинкой и краткой информацией, а при нажатии должна открываться страничка с информацией в текущем окне (не popup).

Срок 1 день (желательно успеть до 17 часов по Москве)

p.s. более красивые варианты карты приветствуются.

p.p.s. просмотреть заявки и выбрать исполнителя смогу около 8 часов по Москве.