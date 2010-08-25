Городской портал

Нужен скрипт, который нагенерит пользователей в WP от них будет создавать посты (по крону) в указанной рубрике в виде видеовставок с видеохостингов или картинок подробное ТЗ будет передано исполнителю в личку НЕ пишем, оставляем заявки со сроками и ценами