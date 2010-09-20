Здравствуйте ! Мне нужно сделать информер статуса STEAM, как на этом сайте http:( два слэша)steamprofile(dot)com. Для примера можете ввести STEAM_0:0:32260886 в полную и в облегченную версию и посмотреть, что выйдет. От вас код от меня графика, которая вам нужна. ( т.е вы уточните, что вам нужно для реализации и я все дам ). Благодарю за внимание.