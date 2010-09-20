Пофиксить баг со списком регионов в ubercart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Необходимо исправить проблему на drupal+ubercart: в блоке информации о доставке при выборе в выпадающем списке страны, отличной от России, и обратном выборе России список регионов отображает все регионы в одну строку (см. скриншот). Происходит в Firefox (в IE, Chrome - нет).

13 лет назад
Geotlon
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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classic
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов(-9)
13 лет назад
$20
1 день