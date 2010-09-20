Пофиксить баг со списком регионов в ubercart

Ищу опытного программиста. Для доработки сайта на самописном движке. Только с опытом подобных работ.
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Необходимо исправить проблему на drupal+ubercart: в блоке информации о доставке при выборе в выпадающем списке страны, отличной от России, и обратном выборе России список регионов отображает все регионы в одну строку (см. скриншот). Происходит в Firefox (в IE, Chrome - нет).
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