Создание системы поиска попутчика/знакомства

Мой новый второй блог http://kust-blog.info. Там нужно сделать: 1. Сделать вывод на главную страницу свежих заметки до more, в т.ч. картинок, а не произвольную верхнюю часть заметки, как сейчас 2. Настроить плагин Math Spam Protection, чтобы он работал, как ...