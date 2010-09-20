Исправить кодировку на сайте

$5
Веб-программированиеЗавершен9 заявок245 просмотров
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http://b-a-g.ru Перенесли сайт на сервер и возникла проблема с кодировкой.

13 лет назад
crossfusion
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично справился.
Сотрудничеством с Дмитрием доволен. Буду рад работать с ним и в дальнейшем.
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