Восстановить голосование на сайте под MODx

Есть скрпит. надо изминение. Задание 1.Перевод (с анг. на русской) 2,Дизайн 3,Прием платежей на Webmoney
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает на MODx, после переезда на другой хостинг слетело голосование
http://www.svetsky.com/mistergav
Требуется починить.
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