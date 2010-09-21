Восстановить голосование на сайте под MODx

Веб-программированиеЗавершен3 заявки146 просмотров
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Сайт работает на MODx, после переезда на другой хостинг слетело голосование

http://www.svetsky.com/mistergav

Требуется починить.

MODX
13 лет назад
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Прекрасный исполнитель, профессионал, оперативен в работе. Приятно было работать. Рекомендую.
Отличный заказчик. Сотрудничеством с ним полностью доволен.