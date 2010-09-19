Натянуть верстку на сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Сабж, сайт работает на codeigniter. необходимо заменить старую верстку на новую.

Пример дизайна верстки в приложении

13 лет назад
Be3
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
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