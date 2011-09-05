Доработка скрипта

Веб-программированиеЗавершен9 заявок366 просмотров
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Есть скрпит. надо изминение.

Задание

1.Перевод (с анг. на русской)

2,Дизайн

3,Прием платежей на Webmoney

12 лет назад
aliakbar
41 годАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
20 дней
Заказ выполниль вовремя. Спасибо.
Спасибо за сотрудничество, Будем работать и дальше.
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