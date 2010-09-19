Доработка скрипта

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Добрый вечер!
Есть скрипт: victory.avtosale.kz, он легко превращается в вот такой скрипт: pics.avtosale.kz/cat.php.
Все указано в ТЗ которое прикреплено. По СМС размещению на главной странице также прикреплена отдельным файлом (картинка).
От исполнителя нужно обязательно цена и сроки!
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