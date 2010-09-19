Доработка скрипта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Добрый вечер!

Есть скрипт: victory.avtosale.kz, он легко превращается в вот такой скрипт: pics.avtosale.kz/cat.php.

Все указано в ТЗ которое прикреплено. По СМС размещению на главной странице также прикреплена отдельным файлом (картинка).

От исполнителя нужно обязательно цена и сроки!

13 лет назад
Igrix
Игорь 
36 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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