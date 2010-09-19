SCS скрипт учета сайтов

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
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http://forumseo.org/showpost.php?p=3107&postcount=491

В этот скрипт нужно внести пару изменений,

1) Возможность переносить домены с одной вкладки в другую.

2) Убрать всю не нужную рекламу

3) После обновления статистики сайтов скрипт пересылает на новую страницу, в той страницы нужно вывести список вкладок.

4) После обновления статистики сайта параметры: тиц/пр/бэки/яндекса/гугла выглядят так http://s001.radikal.ru/i194/1009/2a/e68ae5e53150.jpg

Но после обновление других сайтов которые ниже или в другой вкладки все пометки + или - пропадают и выглядит это так http://i076.radikal.ru/1009/cc/55e98e3ca03a.jpg

И вот это нужно поправить что бы после обновления других сайтов пометки + или - так и оставались на сайтах которых проверил до этого. Только если этот же сайт проверил повторно пометки + или - снимались если количество страниц не изменилось и т.д

13 лет назад
taigersneoks
Алексей 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
classic
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов(-9)
13 лет назад
$50
1 день
Роботу не закончил, в icq хоть и есть но не отвечает. Более того что он не закончил роботу, он ещё добавил в скрипт погрешностей из за чего нужно опять ставить скрипт с нуля и заказывать настройку заново. В общем потраченные на ветер 50$, не рекомендую отдавать деньги пока не закончит свою роботу на все 100% и даже когда закончит лучше проверьте 10 раз на работоспособность.
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