Смс-биллинг

Имеется сайт mp3-альбомов (php/MyQSL) Как сейчас работает сайт: У каждого альбома есть параметр - [адрес обложки jpg], при отображении страницы скрипт проверяет, есть ли физически этот файл *.jpg на сервере, если есть - то отображает его, ...