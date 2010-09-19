Смс-биллинг

$90
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux (работа с Shell, установка/обновление PHP, MySQL и т.п.)

В задачи будет входить доработка минимального функционала: настройка скрипта (передачи префиксов клиенту), заявка на вывод средств, реализация статистики в графиках, модули по внедрению.

13 лет назад
farentkik
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад