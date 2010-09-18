Необходима разовая услуга веб-мастера.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайт написанном на WlSite CMS v.1.0.1 (самописная cms веб-студии) – обычный html c php-инклудами (без БД) нужно установить 2 скрипта.

1) Первый скрипт – онлайн-заявка. Должны быть поля: Имя заказчика, Вид услуги (выбор из списка), телефон заказчика, e-mail заказчика (если есть телефон или e-mail – если заказчик вписал данные только в одно поле – другое необязательно).

После нажатия кнопки «отправить» данные должны отсылаться на наш – e-mail.

2) Добавить простенький скрипт поиска по сайту (на сайте всего 12 страниц).

3)внести небольшие изменения для удобства посетителей сайта

оплата вебмани, в рублях через терменал.

13 лет назад
9912492
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка/создание скрипта на PHP

    $400

    Итак, ситуация следующая: Есть недоделанный скрипт на PHP. Данный скрипт является модулем для ДЛЕ, но по сути это самостоятельный скрипт, привязка которого к ДЛЕ незначительна. Нужно доделать его, а возможно переписать заново, так как в ходе ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Электронная почта

    $200

    Требуется развернуть электронную почту на домене вида [email protected] Разработка с нуля! Кто сталкивался с реализацией mail-площадок - милости просим. С беЗплатными скриптами и без опыта реализации подобной задачи прошу не волноваться. Подробности и обсуждение в skype или по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать отображение меню и некоторые мелочи.

    $100

    Сайт работает на Битриксе. Надо изменить отображение меню в соответствии с ТЗ и отображение двух верхних картинок на главной странице. ТЗ в приложении. По срокам - желательно за 2-5 дней уложиться. Пишите. Буду рассматривать все поступающие предложения.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PEAR DB -> MDB2 code refactoring

    В проекте Anuko Time Tracker с сайта http://www.anuko.com нужно заменить все операции с PEAR DB на PEAR MDB2. Часть этой работы сделана, осталось привести в порядок 10 файлов, всего 68 мест в них. Подробнее - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для DLE 9.0

    $100

    1. Нужно сделать вывод общего количества новостей на сайте в формате 1.503.36, по типу " Всего новостей: {news-col} " 2. Сделать вывод ID новости в самой новости, по типу " Номер новости: {idnews} " Заявки оставляем здесь, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактор изображений на Flash

    $250

    Необходимо сделать редактор изображений на flash. Вся идея заключается в том, что вся обработка изображения производится на стороне клиента используя ресурсы компьютера клиента, на сервер уже поступает готовое, обработанное изображение. Грубо говоря клиент с компьютера ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад