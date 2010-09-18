Необходима разовая услуга веб-мастера.

На сайт написанном на WlSite CMS v.1.0.1 (самописная cms веб-студии) – обычный html c php-инклудами (без БД) нужно установить 2 скрипта.

1) Первый скрипт – онлайн-заявка. Должны быть поля: Имя заказчика, Вид услуги (выбор из списка), телефон заказчика, e-mail заказчика (если есть телефон или e-mail – если заказчик вписал данные только в одно поле – другое необязательно).

После нажатия кнопки «отправить» данные должны отсылаться на наш – e-mail.

2) Добавить простенький скрипт поиска по сайту (на сайте всего 12 страниц).

3)внести небольшие изменения для удобства посетителей сайта

оплата вебмани, в рублях через терменал.