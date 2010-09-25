Модуль для DLE 9.0

Спрограммировать интернет-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно сделать вывод общего количества новостей на сайте в формате 1.503.36, по типу " Всего новостей: {news-col} "
2. Сделать вывод ID новости в самой новости, по типу " Номер новости: {idnews} "
Заявки оставляем здесь, в приват не писать.
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