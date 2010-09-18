Приватный проект Беспалко Мария (beetlegauge)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка123 просмотра
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Спрограммировать интернет-магазин

13 лет назад
Voody
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
beetlegauge
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$300
7 дней
Хороший, адекватный исполнитель. все поставленные задачи выполнены в срок.
Очень приятно было работать с Русалиной! Осталась очень довольна совместным проектом. Грамотный заказчик! Проблем с оплатой не возникало. Всем рекомендую.
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