Вставить баннеропоказную площадку

Нужна готовая CMS на которую можно одеть 5-10 сайтов где будут статьи различная инф( дополнительные фичеры) CMS должна быть написана на Dot net 2 –3.5 Можно также DoNetNuke или другие Dot net решения Хорошо оптимизирована под SEO
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Jnet.kz вот сюда надо вставить как тут livestreet.ru, чтобы баннеры были только на главной над первым постом
нужно, чтобы можно было добавлять любое количество банеров, чтобы они менялись при перезагрузке
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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