Вставить баннеропоказную площадку

Jnet.kz вот сюда надо вставить как тут livestreet.ru, чтобы баннеры были только на главной над первым постом

нужно, чтобы можно было добавлять любое количество банеров, чтобы они менялись при перезагрузке

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)