Вставить баннеропоказную площадку

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Jnet.kz вот сюда надо вставить как тут livestreet.ru, чтобы баннеры были только на главной над первым постом

нужно, чтобы можно было добавлять любое количество банеров, чтобы они менялись при перезагрузке

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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