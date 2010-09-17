Провести изменения на сайте (Joomla)

Нужно добавить модуль Доставки EMS. Всякие калькуляторы доставки не нужны. Доставка будет тока до Москвы. Поэтому данный вид доставки могут выбрать тока те клиенты, которые при регистрации выбрали регион Москва, Обл. при этом нужно, чтобы при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
(не для фрилансеров из Москвы или Киева)
Необходимо провести следующие работы по модернизации сайта http://kinesiofitness.ru/ (Joomla 1.5.9).
1. Поменять цвет надписи кнопок горизонтального меню на белый цвет.
2. Изменить горизонтальное меню на горизонтальное-выпадающее меню при наведении мышки.
3. Кнопки в горизонтальном меню сделать одинаковыми по размеру.
4. Сделать подложку сайта на весь экран.
5. Создать тень страниц сайта на обложке.(если возможно)
6. Перенести правую колонку с меню и всем другим содержимым влево.
7. Заменить слово «контакты» в меню на слово «схема проезда»
8. Добавить в левую колонку кнопки со следующей информацией:
а) Часы работы (кнопка) при нажатии появлялась новая страница (пустая), информацию на ней разместим сами.
б) Телефоны (кнопка) при нажатии возможность звонка с смартфона по данному телефону.
в) Skype, при нажатии вызов приложения «Skype»
г) ICQ, при нажатии вызов приложения «ICQ»
д) Запись на консультацию (сейчас эта кнопка есть, но она сливается с общим текстом)
е) Задать вопрос, на похожую страницу «запись на консультацию», вместо надписи – «Состояние здоровья (боли, заболевания, другие проблемы, если они есть)»: надпись – «Вопрос»
ж) Быстрая связь с администратором (при нажатии клиент попадает на страницу где может указать только свой номер телефона), после нажатии на кнопку которая расположена ниже, этот телефонный номер отправляется по заданному почтовому адресу.
9) Продублировать меню в подвале сайта (раскрывающееся меню вверх), ниже разместить контактные телефоны.
10) Кнопку статистики liveinternet перенести в подвал ниже контактных телефонов
предоплата.
сайт можно скачать здесь http://files.mail.ru/5JG0FW
(работу делаете на своем сервере)
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