Сделать кнопку для логина в 2 системы сразу.

Требуется дописать скрипт МЛМ. ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ. Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают. Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется форма логина в систему, www.crm-soft.ru/test2/.
Имеется еще одна форма логина в систему, www.google.com/a/crm-soft.ru
Логины-пароли в системах одинаковые.
На первую из упомянутых форм надо добавить кнопку с подписью "+Google", при нажатии на которую будет открываться 2 вкладки (текущая плюс еще одна), на первой вкладке делаться post логина-пароля в первую систему, на 2-ой вкладке делаться post логина-пароля во 2-ую систему. То есть по одной кнопке должен происходить логин в обе системы
Совместимость - FF >= 3.6.10, IE >= 6.0
Стоимость предполагается 100-200 р.
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