Написание МЛМ структуры на PHP

Необходимо создать скрипт просмотра видео контента с оплатой через sms. Пользователь заходит на сайт, после чего ему предлагается отправить sms сообщение, в ответ он получает код, который после ввода даёт ему право единоразового просмотра ролика. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дописать скрипт МЛМ.
ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ.
Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают.
Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее сотрудничество.
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