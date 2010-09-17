Написание МЛМ структуры на PHP

Требуется дописать скрипт МЛМ.

ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ.

Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают.

Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее сотрудничество.