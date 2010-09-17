Php скрипт на curl

$10
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок236 просмотров
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Нужен скрипт, который при запуске заходит на страницу сайта connect.ua (без авторизации) и шлёт post запрос! тоесть иммитация нажатия кнопки.

для знающего работа на 20 минут.

Жду предложения сегодня

PHP
13 лет назад
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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