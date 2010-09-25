Joomla 1.5 шаблон

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки193 просмотра
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Необходимо внести правки в шаблон Joomla для корректного отображения в Internet Explorer.

Еще необходимо поправить стили фильтра у компонента flexicontent.

Тех, кто хочет "потренироваться" или "попробовать" просьба не беспокоить.

Спасибо за понимание.

Joomla
13 лет назад
konstantinl
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$15
2 дня
Очень благодарен за выполненную работу. Хочу поблагодарить за профессиональный подход к работе. До этого у был печальный опыт работы с двумя фрилэнсирами. Александр отлично соблюдает сроки и не дает ненужных обещаний, типа "да это мы завтра сделаем". Адекватные оценки времени реализации. Очень спокойно относиться к "доделкам", что очень радует. Будем продолжать работать с ним дальше. Всем рекомендую!
Закачзик четко понимает чего хочет, ясно выражает требования, открыт к обсуждению. Приятно работать. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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