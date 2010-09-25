Joomla 1.5 шаблон

Очень благодарен за выполненную работу. Хочу поблагодарить за профессиональный подход к работе. До этого у был печальный опыт работы с двумя фрилэнсирами. Александр отлично соблюдает сроки и не дает ненужных обещаний, типа "да это мы завтра сделаем". Адекватные оценки времени реализации. Очень спокойно относиться к "доделкам", что очень радует. Будем продолжать работать с ним дальше. Всем рекомендую!