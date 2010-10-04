Виджет «всплавающие подсказки» на jQuery

Веб-программированиеЗавершен3 заявки223 просмотра
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Технические условия

1) Код не должен нарушать авторских прав третьих лиц.

2) Код должен быть прост, логичен и минимален по объёму (это касается самого сценария, CSS и HTML).

3) Подсказка должна привязываться к любому элементу HTML (а не только к полям или гиперссылкам) по шаблону именования (например, tooltip-target-x / tooltip-content-X), поскольку на странице подсказок может быть свыше десятка.

4) При наличии у элемента свойства title его значение используется в качестве текста заголовка подсказки, при отсутствии — тело подсказки выводится без заголовка.

5) Телом подсказки может быть любой корректный (X)HTML-код (включая гиперссылки), из соображений удобства управления располагаемый в конце элемента body.

6) При наличии подсказки на jQuery браузер не должен отображать стандартную подсказку или значения свойств href и src, взятые из самого элемента; в подсказке гиперссылки должны становиться видимыми и активными, только если они включены в её тело в явном виде.

7) По умолчанию подсказка должна выводиться с отступом внизу по центру элемента; если этому препятствует граница экрана, подсказка выводится слева, справа или сверху с выравниванием по элементу.

8) Логика управления подсказками должна позволять легко, без дополнительного программирования использовать на одной и той же странице подсказки с поведением, отличным от умолчаний.

9) Графическое оформление подсказки полностью управляется параметрами, задаваемыми в CSS.

10) Ширина подсказки по умолчанию — 23em, отбивка от элемента, к которому она привязана — 7em.

Комплект поставки

• Исходный код.

• Уплотнённый код (под уплотнением понимается компрессия или минификация).

• Простой текстовый файл справки на грамотном русском или английском языке, содержащий пошаговые инструкции по внедрению решения на сайте, а также чёткие и краткие описания управляющих параметров.

Эскиз подсказки у элемента, имеющего свойство title "A title attribute value (if any) goes here to make a heading", приведен на иллюстрации.

Примечания

• Индийские перректальные решения не требуются и не рассматриваются.

• Поскольку мне отлично известно, что решения давно существуют и для профессионально пригодного вебконструктора являются типовой задачей, у меня большая просьба к отставной козы барабанщикам не тратить своё время на негодующие попытки доказать, что такого не бывает. Бывает и есть, причём во множестве.

• Мелких разводил также прошу не рассказывать, будто повторное использование общедоступного чужого кода требует многих дней и ночей труда коллектива высокооплачиваемых гуру. Объём работы для данного случая мне также хорошо известен — отсутствуют необходимые навыки для самостоятельного её выполнения в разумные сроки. Именно поэтому хочу поручить непрофильное для меня занятие грамотному специалисту.

jQuery
13 лет назад
Legendre
64 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
incapsulate
Даниил 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$10
3 дня
Это второй небольшой проект, который выполнил для меня Даниил, и снова выполнил на высшем уровне. Обычно о таком грамотном подходе к делу приходится только читать, причём по-английски, поскольку в Рунете радуешься уже тому, что исполнителю хотя бы хватает знаний просто грамотно выполнить работу, за которую взялся. Здесь же отличной можно назвать не только саму работу, но и подход к ней. Внятно поставленная задача понимается с первого раза, вопросы и уточнения — только по делу и грамотно поставленные, обычно мучительный этап отладки — без нервотрёпки, сроки выдерживаются. Впечатление от сотрудничества просто отличные.
Во второй раз работал с Владимиром, остались только положительные эмоции. Не только очень хороший заказчик, но и приятный в общении человек.
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