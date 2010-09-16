Требуется спасить js скрипт и адаптировать

Привет всем. хоЧу такой скрипт у себя на сайте http://www.goodfon.ru/crop.html?id=58807

Я понимаю, что это http://deepliquid.com/blog/archives/142

Но там есть ещё такие штуки как : черно белое фото, отображение по горизонтали и тд.

Вообщем нужно такое мне.

Предлагайте за сколько сможете сделать и в какой срок.