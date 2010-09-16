Привязать B1GMAIL к Social Engine

Интересен граббер сайта Задание в приложении от просмотра другими - тема закрыта так что смело пишите прям здесь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И так есть два проект
1) Почтовый сервис на движке B1GMAIL
2) Сайт с куча модулами и плагинами на движке Social Engine
нужно их привязывать, чтоб при регистрации аккаунт на почте автоматом получать акк на Social Engine
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